В Петербурге завершили историко-культурную экспертизу Апраксина двора

Единый ансамбль теперь юридически разделен на самостоятельные единицы.

Процедура возрождения Апраксина двора перешла в активную фазу после завершения государственной историко-культурной экспертизы. Власти Петербурга сообщили, что единый ансамбль теперь юридически разделен на самостоятельные единицы.

Согласно отчету Смольного, эксперты уточнили историю застройки, не меняя при этом внешних границ памятника. В перечень выделенных объектов вошли ключевые элементы рынка: от Мариинской гостиницы до Курятного, Птичьего и Холщевого рядов, а также Москательной и Кафтанной линий.

Как пояснил губернатор Александр Беглов, город создает "понятные правила" для бизнеса. Главная проблема заключалась в том, что по закону одно общее охранное обязательство требовало подписи абсолютно всех собственников территории. Это делало невозможным любой ремонт отдельного здания.

Теперь же для каждой линии или ряда будет составлено отдельное обязательство. Это значительно упростит работу с инвесторами, которые смогут брать конкретные корпуса в разработку, не дожидаясь согласия владельцев соседних помещений.

Ранее мы сообщили о том, что на территории Апраксина двора устанавливают камеры видеонаблюдения.

Фото: Правительство Петербурга