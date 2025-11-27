На территории Апраксина двора устанавливают камеры видеонаблюдения

Оборудование позволяет распознавать лица людей и номера машин и обмениваться информацией с полицией.

На территории Апраксина двора в Петербурге завершается внедрение единой системы видеонаблюдения. На корпусах, находящихся в собственности города, установлено уже 50 камер, рассказали в Смольном 25 августа.

Оборудование позволяет распознавать лица людей и номера машин и обмениваться информацией с полицией. Это повысит скорость реагирования на возможные инциденты и поможет вовремя пресекать правонарушения.

Реконструкция объекта – часть работы в рамках приоритета развития Северной столицы "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры". Началось восстановление корпусов 37-38 с пассажем между ними, другие инициативы тоже рассматриваются. В целом здесь 58 зданий, из них 52 являются объектами культурного наследия.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выдали разрешение на реставрацию Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга