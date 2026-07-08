Как видеонаблюдение защищает петербургские крыши от незаконных прогулок

Из 179 домов заявка на установку оборудования поступила только от одного адреса – это было здание на Наличной улице.

Около 200 домов в центре Петербурга регулярно используются для нелегальных экскурсий на крышах. Городские власти усилили контроль за доступом на кровли с помощью камер системы "Безопасный город". Их можно устанавливать с 2023 года за счет бюджета Северной столицы при согласии собственников, однако пока жильцы не проявляют высокой активности.

По данным "Вечернего Санкт-Петербурга", из 179 домов заявка на установку оборудования поступила только от одного адреса – это было здание на Наличной улице. Для повышения вовлеченности планируется проводить встречи с жителями, также хотят подготовить типовые пакеты документов для оформления заявок. Как рассказал руководитель направления развития продуктов видеонаблюдения RVi Group Илья Малышев, современные системы способны фиксировать не только совершенное нарушение, но и заранее выявлять признаки возможного проникновения.

Видеоаналитика сама по себе не заменяет запирающие устройства или систему контроля доступа. Но способна значительно повысить их эффективность. Современные "умные" камеры уже давно фиксируют не фактическое нарушение режима, а первые этапы сценария, которые к нему ведут. Илья Малышев, эксперт

Специалист добавил, что низкая активность жильцов по установке таких систем чаще связана с организационными сложностями.

Ранее на Piter.TV: в 2026 году в Петербурге планируется обновить порядка 450 крыш.

Фото: Piter.TV