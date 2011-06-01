В 2026 году в Петербурге планируется обновить порядка 450 крыш

Подрядчики уже активно работают на объектах.

В Петербурге дан старт масштабной кампании по капитальному ремонту кровель. В планах на текущий год — обновить около 450 крыш в жилых домах, что составляет около 600 тысяч квадратных метров, включая 70 объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Программа направлена на повышение безопасности и энергоэффективности зданий, а также на обеспечение комфорта жителей. За последние три года темпы ремонта выросли на 23,5% благодаря системному подходу.

Подрядчики уже активно работают на объектах. В перечень работ входит установка современных систем безопасности: новых ограждений, снегозадержателей и колпаков на вентканалы, а также создание инфраструктуры для обслуживания: на чердаках монтируются ходовые мостки, а на крышах — анкерные точки для крепления снаряжения, что продлевает срок службы здания.

Для борьбы с главной зимней проблемой — сосульками — применяется комплексный подход. Технология утепления подкровельного пространства теплогидроизоляционными материалами позволяет поддерживать правильный температурно-влажностный режим на чердаке. Это предотвращает таяние снега и образование наледи на скатах. С 2023 года данный метод является обязательным для всех скатных крыш, а в этом году он будет применен более чем на 200 объектах. Завершить все работы планируется к осени.

