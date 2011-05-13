Петербург отремонтирует 2,5 тысячи объектов в 2026 году

Город утвердил план капитального ремонта на 33,8 миллиарда рублей.

В Петербурге утвердили масштабную программу капитального ремонта жилого фонда на 2026 год. Итоги реализации плана в 2025-м и задачи на предстоящий период обсудили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Действующая редакция Региональной программы, утвержденная в декабре прошлого года, охватывает почти 24 тысячи многоквартирных домов Северной столицы. С 2019 года выполнено около 24 870 видов работ, на что направили примерно 143 миллиарда рублей, включая 27 миллиардов государственной поддержки. Глава города напомнил, что Петербург стал единственным регионом, изначально предусмотревшим бюджетное софинансирование программы.

Беглов отметил, что за цифрами стоят реальные улучшения качества жизни горожан: отремонтированные кровли, обновленные фасады, новые лифты и модернизированные инженерные системы в тысячах домов. В 2025 году основные показатели краткосрочного плана выполнили почти на 98 процентов. В минувшем году специалисты привели в порядок 450 крыш, 216 фасадов и более 1300 инженерных систем. Особое внимание уделили лифтовому хозяйству – заменили 1436 подъемников в 372 домах. Благодаря опережающему финансированию удалось полностью обновить лифты с истекшим сроком эксплуатации. До 2030 года предстоит заменить еще свыше 4 тысяч подъемников.

В рамках программы "Невский проспект" завершили работы на 17 кровлях и 14 фасадах. Специалисты восстановили флюгер на шпиле дома №170 и отреставрировали скульптуры с дубовыми дверями дома №65. Также привели в порядок 55 аварийных конструкций в 54 зданиях, еще почти тысячу зон включили в трехлетний план. На 2026 год краткосрочный план капремонта предусматривает финансирование в размере 33,8 миллиарда рублей. Запланировано проведение 2414 видов строительно-монтажных работ и подготовка 2853 проектов. В списке – ремонт 311 фасадов, 451 кровли, 1203 инженерных систем и замена 672 лифтов. Беглов поручил Жилищному комитету и Фонду капремонта жестко контролировать качество и соблюдение сроков.

