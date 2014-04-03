Петербург выделит 114,5 млн рублей на молодёжные проекты НКО

Максимальный размер субсидии на один проект составит 5 млн рублей.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере молодёжной политики. В 2026 году на эти цели из городского бюджета направят 114,5 миллиона рублей. Максимальный размер субсидии на один проект составит 5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, средства предоставляются на конкурсной основе. Претендовать на них могут НКО, чьи проекты соответствуют основным направлениям молодёжной политики, закреплённым в городском законе № 425-62.

Согласно документу, реализация проектов должна проходить в период с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года. При этом затраты должны быть понесены не ранее даты начала конкурсного отбора — о сроках его проведения будет объявлено дополнительно.

Решение о выделении субсидий принимает конкурсная комиссия. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года.

