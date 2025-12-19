Более 80 проектов из Петербурга стали победителями конкурса президентских грантов

Петербургские НКО получат грантовую поддержку на общую сумму 324 миллиона рублей.

Более 80 проектов некоммерческих организаций Санкт-Петербурга стали победителями первого в 2026 году конкурса Фонда президентских грантов и получат финансирование на общую сумму свыше 324 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общий объём средств, выделенных петербургским НКО, составит 324 037 594 рубля. На участие в конкурсе от города было подано несколько сотен заявок. Самый крупный грант в размере 20,5 миллиона рублей получил проект "Инклюзия как рутина". Его реализует автономная некоммерческая организация "Простые вещи".

Данный проект направлен на адаптацию керамической и столярной мастерских для работы с людьми, имеющими ментальные особенности. Целью является создание инклюзивной среды. Среди других поддержанных инициатив — программа обучения школьников и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях, международный конкурс юных чтецов "Живая классика", Петербургский молодёжный исторический форум "Герои Отечества" и донорский проект "Мы — доноры большой страны".

Губернатор отметил, что некоммерческий сектор является важным партнёром городских властей в решении социальных задач и патриотическом воспитании. По его словам, город также оказывает НКО финансовую поддержку. Всего на конкурс было подано 9310 заявок со всей страны. Победителями стали 1469 проектов. Санкт-Петербург вошёл в число регионов-лидеров по количеству поддержанных инициатив.

Ранее экономист спрогнозировал рост пенсий в январе 2026 года.

Фото: pxhere.com