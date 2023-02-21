Экономист спрогнозировал рост пенсий в январе 2026 года

По словам эксперта, 80-летним гражданам РФ повысят пенсии на 35%.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин спрогнозировал рост пенсий в России в январе 2026 года. Об этом он рассказал "Газете.Ru".

Он уточнил, что эти пенсионеры, помимо индексации, также получат дополнительно выплаты, увеличенные на 11 тысяч рублей. Балынин добавил, что на такую динамику повлияют индексация страховых пенсий на 7,6%, удвоение фиксированной выплаты и включение в нее надбавки за уход.

Также экономист напомнил про длинные выходные на Новый год. По его словам, если выплата пенсии приходится на этот период, 80-летние пенсионеры в начале декабря получат пенсию за декабрь, а в конце декабря им выплатят пенсию за январь с учетом индексации.

Фото: pxhere.com