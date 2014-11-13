В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре

Сергей Гаврилов раскрыл категории граждан, которым могут увеличить выплату.

В декабре 2025 года пенсии повысят пожилым людям, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также тем гражданам, которые прекратили трудовую деятельность или у которых была установлена инвалидность первой группы. Соответствующей информацией с журналистами агентства "РИА Новости" поделился депутат Государственной думы из КПРФ Сергей Гаврилов.

Самые распространенные случаи — достижение 80-летнего возраста, установление инвалидности первой группы, прекращение работы, появление иждивенцев, подтверждение северного стажа или права на сельскую надбавку. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

В том случае, если россиянину исполнилось 80 лет, то фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается с 8907 до 17815 рублей. Дополнительно начисляется надбавка за уход — 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную. Инвалиды первой группы получают двойную фиксированную части и ежемесячную компенсацию. Если человек ранее получал повышенную выплату как инвалид первой группы, то повторного удвоения не происходит. Также известно, что в северных регионах страны и приравненных местностях эти денежные суммы растут за счет районных коэффициентов, которые могут увеличивать выплаты почти в два раза. Парламентарий из нижней палаты заметил, что уволившиеся в ноябре пенсионеры начнут получать полную сумму пенсии с декабря. В этом случае после прекращения трудовой деятельности все пропущенные индексации восстанавливаются, а пенсия выплачивается без понижающих коэффициентов. Он Социальный фонд России получает сведения от работодателя автоматически, без каких-либо заявлений. Однако, данные поступают позже, то недостающая сумма перечисляется отдельной доплатой.

Повышения предусмотрены и для тех, у кого появились иждивенцы. В этом случае пенсионеру назначают надбавку к фиксированной части — 2969 рублей на одного иждивенца, 5938 рублей на двоих и 8907 рублей на троих. Для пенсионеров с северным стажем или сельхозопытом сохраняются региональные доплаты. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Известно, что все декабрьские перерасчеты проводятся автоматически. Это делается на основании данных, которыми располагает Социальный фонд России. В концуе года не ожидатся новых индексаций выплвт. Однако для некоторых пожиых людей доход увеличится в виду возраста, увольнения или оформления ухода. Для оставшихся граждан значимое повышение пенсии наступит с января 2026 года, когда в законную силу вступят новые коэффициенты индексации страховых пенсий.

