Экономист объяснила пенсионерам, куда исчезает трудовой стаж

Россиянам рассказали, как вернуть утерянные данные о работе.

Многие пенсионеры сталкиваются с тем, что часть периода их трудовой деятельности оказывается неучтенной. В интервью информационному агентству "Прайм" эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила о том, как вернуть в расчет честно отработанные годы. Причиной таких проблем могут быть различные ситуации: от ошибок работодателей в обязательной отчетности до технических особенностей хранения данных в базе Социального фонда России, которые приводят к выпадению отдельных периодов работы.

Обычно такие вопросы можно решить путем обращения в Социальный фонд без судебных исков. Даже в случае ликвидации бывшей организации-работодателя специалисты имеют право запросить архивные документы или сведения от структуры-правопреемника. В том случае, если в трудовой книжке отсутствуют записи, либо они сделаны неверно, то трудовой стаж человеку можно подтвердить с помощью трудового договора, справок с места работы, копий приказов о приеме и увольнении. Такие документы можно получить в онлайн-режиме.

