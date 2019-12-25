Танцоры Татьяны Булановой покинули коллектив с обвинениями в насилии

Конфликт с директором обернулся обвинениями в насилии.

Танцоры Татьяны Булановой покинули коллектив: конфликт с директором обернулся обвинениями в насилии

История двадцатилетнего сотрудничества Татьяны Булановой с танцевальным дуэтом Максима и Алены Алалыкиных завершилась громким разрывом. На фестивале "Ээхх, Разгуляй!" в Москве певица публично объявила о роспуске подтанцовки, охарактеризовав поведение артистов как "некрасивое" и назвав их поступок предательством. При этом Буланова подчеркнула, что не испытывает злости, но совместная работа невозможна, сообщает КП-Петербург.

Ситуация обросла противоречивыми версиями. Первоначальные сообщения СМИ рисовали картину инцидента после концерта 6 ноября: якобы танцоры, находясь в нетрезвом состоянии, нарушили порядок в поезде "Чита — Улан‑Удэ", громко заявляя о своей принадлежности к коллективу певицы. Однако сами Алалыкины и их представитель Артур Базинян выдвинули иную трактовку событий. По их словам, корень конфликта кроется в столкновении с новым директором артистки Сергеем Хрусталёвым, который, как утверждается, применил физическую силу к Алене.

Концертный директор Булановой категорически отвергает обвинения. В беседе с журналистами он подтвердил факт увольнения танцоров в начале октября, но назвал информацию о насилии выдумкой. Хрусталёв подчеркнул, что не намерен комментировать заявления людей, не входящих в коллектив, и выразил сомнение в правдоподобности подобных обвинений.

Алалыкины, по их словам, не стремились к публичному скандалу, однако вынуждены были объясниться после заявления певицы. Базинян заявил о наличии видеодоказательств, которые будут обнародованы позднее. Он также настаивает, что директор сам спровоцировал конфликт, а затем изолировал танцоров в купе, чтобы предотвратить жалобы.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова