Татьяна Буланова озвучила планы на свой день рождения

Творчество Татьяны Булановой объединяет поклонников разных поколений: поклонники 90-х и современные молодые слушатели одинаково увлечены её музыкальным наследием. В интервью изданию spb.aif.ru известная российская исполнительница поделилась секретами успеха, раскрыла планы на празднование юбилея и прокомментировала феномен роста собственной популярности спустя десятилетия.

Прошедший год запомнился знаменательным достижением: Татьяна Буланова вошла в книгу рекордов России, установив личный рекорд по числу выступлений в составе дуэтов — целых 114 выступлений совместно с разными исполнителями. Особенно запомнились сотрудничество с Сергем Любавиным, Александром Ломинским и Константином Костомаровым. Совсем недавно состоялся релиз нового трека, записанного совместно с популярным певцом NILETTO, который сразу попал в музыкальные чарты и получил широкое признание публики.

Артистка убеждена, что творчество невозможно без внутренней собранности и строгой самоорганизации: "Нет возможности позволить себе прийти не вовремя". Эту позицию поддерживают и музыканты, работающие в команде талантливой певицы.

Исполнительница категорически отвергает миф о простоте написания популярного музыкального произведения, отметив, что нельзя сочинить настоящую популярную композицию за пару минут. Настоящие хиты рождаются медленно, выдерживая проверку временем.

С момента резкого повышения интереса аудитории к своему творчеству Буланова осталась верна принципам честности и уважения к зрителям. Певица считает, что успех бывает временным, и главное — постоянно двигаться вперед, развивать свои способности и предлагать публике новое.

6 марта состоится особенное мероприятие — масштабный сольный концерт Тани Булановой, приуроченный к её дню рождения. Мероприятие пройдет в Ледовом дворце, где коллектив исполнительницы обещает удивить публику качественными визуальными решениями, яркими спецэффектами и обновленным содержанием концерта. Сама певица ожидает большого притока молодых фанатов и обещала порадовать аудиторию проверенными песнями, ставшими настоящими символами её карьеры.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова