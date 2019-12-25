Магазины известного шведского бренда в Петербурге полностью заняли новые арендаторы

Большая часть освобожденных павильонов оказалась востребованной новыми арендаторами, причем быстрее всего новые арендаторы появились в крупных торгово-развлекательных комплексах.

Многие иностранные бренды задерживаются с уходом с российского рынка, однако H&M завершил свое присутствие в стране окончательно, ликвидировав юридическое лицо, как сообщает издание "Деловой Петербург".

В мае межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области зарегистрировано прекращение деятельности ООО "Эйч энд Эм", которое представляло бренд H&M в России. Система аналитики бизнеса "Контур.Фокус" подтвердила отсутствие доходов у компании в минувшем году, зато показала значительный чистый убыток — 846,3 миллиона рублей.

Перед закрытием петербургские магазины H&M насчитывали более десятка отделений, расположенных в престижных торговых центрах города, таких как "Галерея", "Охта Молл", "Сити Молл", "Мега Дыбенко", а также на популярных городских магистралях вроде Невского проспекта и Петроградской стороны. Большая часть освобожденных павильонов оказалась востребованной новыми арендаторами, причем быстрее всего новые арендаторы появились в крупных торгово-развлекательных комплексах.

Эксперты отметили, что наиболее оперативно свободные площади заполнили отечественные бренды: Например, крупные объекты типа торгового центра "Галерея" и "Невского центра" буквально мгновенно получили новых резидентов из числа российских компаний. Однако некоторые пустующие помещения оставались незаселёнными дольше обычного, особенно в отдалённых торговых точках с невысокими показателями трафика.

Ранее мы сообщили о том, что первый в РФ завод по производству логистических роботов откроют в ОЭЗ "Новоорловская".

Фото: Piter.TV (архив)