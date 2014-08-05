Первый в РФ завод по производству логистических роботов откроют в ОЭЗ "Новоорловская"

Запуск предприятия запланирован на 2026 год.

Во время встречи главы государства Владимира Путина с представителями бизнеса 26 мая председатель совета директоров группы компаний "INTRATOOL" Сергей Терентьев сообщил о строительстве нового завода в Санкт-Петербурге, расположенного в особой экономической зоне "Новоорловская".

Запуск предприятия запланирован на 2026 год. Завод станет первым в стране, специализирующимся на серийном производстве логистических и промышленных роботов для гибких автоматизированных производств.

Помимо этого, Терентьев выразил благодарность Владимиру Путину за инициирование национального проекта, направленного на развитие отечественного машиностроения и автоматизацию промышленности.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в десятку рейтинга регионов по уровню благосостояния семей. Первое место в рейтинге уверенно удерживает Ямало-Ненецкий автономный округ, где среднемесячный денежный остаток семьи с одним ребёнком достигает внушительной суммы в 145,2 тысячи рублей. Следующими идут Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) с показателем 106 тысяч рублей и Магаданская область с остаточным капиталом в 97,6 тысячи рублей ежемесячно.

Фото: официальный сайт президента России