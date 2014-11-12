Петербург вошел в десятку рейтинга регионов по уровню благосостояния семей

Москва опережает Северную столицу на три позиции.

Петербург занял седьмую строчку рейтинга российских регионов по уровню семейного благополучия, завершившего отчетный год, сообщает издание "РИА Новости". Москва опережает Северную столицу на три позиции.

Методология составления рейтинга основана на анализе остаточных средств среднестатистической семьи с двумя работающими членами, имеющими среднюю региональную зарплату, после покрытия минимально необходимых расходов. Исходные данные предоставлены Федеральной службой государственной статистики.

Первое место в рейтинге уверенно удерживает Ямало-Ненецкий автономный округ, где среднемесячный денежный остаток семьи с одним ребёнком достигает внушительной суммы в 145,2 тысячи рублей. Следующими идут Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) с показателем 106 тысяч рублей и Магаданская область с остаточным капиталом в 97,6 тысячи рублей ежемесячно.

Москва расположилась на четвёртом месте, демонстрируя остатки семейных бюджетов в размере 80,8 тысячи рублей. Пятёрку лидеров замкнул Ненецкий автономный округ с суммой в 90,7 тысячи рублей ежемесячного финансового резерва.

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Фото: Piter.TV