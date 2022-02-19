Аналитики выяснили, сколько зарабатывают инженеры в Петербурге

Сегодня ситуация на российском рынке труда отличается от той, что существовала раньше.

Специалисты портала hh.ru провели исследование, которое показало, какую зарплату получают инженеры различных специальностей и в каких регионах страны доходы представителей данной профессии максимальны.

Исторически инженерные профессии считались престижными и хорошо оплачиваемыми. Например, в период Советского Союза специалисты инженерных направлений получали достойные заработные платы. Согласно архивным данным ЦСУ СССР, в середине прошлого столетия инженеры-строители могли зарабатывать порядка 527 рублей, тогда как в восьмидесятые годы эта сумма снизилась до 120 рублей. Вместе с тем происходила коррекция уровня жизни населения и состава потребительской корзины.

Сегодня ситуация на российском рынке труда отличается от той, что существовала раньше. Доходы инженеров варьируются в зависимости от региона и конкретной специализации. Хотя потребность в квалифицированных кадрах сохраняется, в отдельных областях заработок специалиста-инженера может оказаться ниже среднего дохода жителей крупных городов. Наибольшей популярностью среди работодателей пользуются инженеры-конструкторы, энергетики и специалисты по промышленной безопасности. К примеру, в первом квартале 2025 года число вакансий для конструкторов достигло почти 37 тысяч, а для инженеров энергетической сферы превышало отметку в десять тысяч позиций.

По результатам анализа рынка труда от hh.ru, самые высокие зарплаты зафиксированы у главных инженеров проектов. Медиана заработной платы таких сотрудников в среднем по стране составляет 156,7 тысячи рублей, увеличившись за прошедший год на 22%. Далее следуют инженеры производственно-технического отдела с зарплатой около 120 тысяч рублей. Значительный прирост показали и сетевые инженеры, чей средний доход увеличился на треть и составил 104,7 тысячи рублей.

Отдельно стоит упомянуть условия оплаты труда инженеров в северной столице. Здесь наиболее перспективной оказалась должность инженера-конструктора, средняя зарплата которого достигает отметки в 119 тысяч рублей, показывая годовой рост на уровне 19%. В свою очередь, наименьшие ставки предлагаются специалистам по охране труда, чья медиана доходов едва превышает 90 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что трудности на работе постоянно испытывают почти 70% петербуржцев.

Фото: Pxhere