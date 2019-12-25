Трудности на работе постоянно испытывают почти 70% петербуржцев

Основные препятствия на пути эффективного труда петербургских работников заключаются в организационных моментах.

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование среди жителей Петербурга, изучив частоту возникновения сложностей на рабочем месте, причины их появления и способы преодоления стресса сотрудниками.

Выяснилось, что подавляющее большинство участников опроса (67%) регулярно сталкивается с проблемами, тормозящими рабочий процесс. Лишь 17% респондентов отметили полное отсутствие трудностей, остальные затруднились определить свое положение. Наибольшее количество жалоб поступило от представителей средней возрастной группы (45–55 лет), среди которых сложность на работе испытывают целых 72%.

Основные препятствия на пути эффективного труда петербургских работников заключаются в организационных моментах: неясность поставленных руководством целей, чрезмерная нагрузка и недостаток обратной связи являются наиболее распространенными причинами сбоев, на что указали 78% респондентов. Недостаточность современного программного обеспечения и устаревшее оборудование стали следующей по значимости проблемой (53%). Третью позицию занимают реструктуризации компаний, массовые увольнения сотрудников и постоянные изменения внутри организации, влияющие на психологическое состояние 26%. Четвертое место заняли продолжительные совещания и видеоконференции, снижающие продуктивность рабочего процесса, о чем высказалось 19%, тогда как усталость и эмоциональное выгорание привели к снижению мотивации и работоспособности у 22% участников исследования.

Несмотря на многочисленные преграды, около трех четвертей (71%) опрошенных уверенно заявляют, что успешно преодолевают возникающие трудности, привыкнув к ним и научившись справляться со стрессовыми ситуациями. Тем не менее, лишь небольшая доля специалистов (17%) используют специальные автоматические системы распределения задач для предотвращения перегрузок. Остальные участники предпочитают решать проблему вручную. Около 8% находят выход в предоставлении себе дополнительного отдыха после напряженных периодов. Однако некоторые сотрудники откровенно признают свою неспособность эффективно справляться с рабочей нагрузкой: 3% переживают значительный стресс, вступают в конфликты с коллегами и задумываются о смене места работы, а один процент утверждает, что совсем не справляется с объемом возложенных обязанностей.

Ранее мы сообщили о том, что смпрос на фармацевтов в Петербурге подскочил на 23%.

Фото: Unsplash (Jason Strull)