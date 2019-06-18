Спрос на фармацевтов в Петербурге подскочил на 23%

Средняя медианная зарплата для данной категории специалистов в России за четыре первых месяца текущего года зафиксирована на уровне 68,1 тысячи рублей, увеличившись на 6,5 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024-го

В преддверии Дня фармацевта специалисты hh.ru провели исследование рынка вакансий для провизоров и фармацевтов в России за январь-апрель 2025 года, изучив актуальные условия занятости и оплаты труда.

Всего за указанный период в стране появилось около 17,2 тысяч открытых позиций для фармацевтических работников. Больше всего рабочих мест традиционно приходится на Москву – примерно 3 тысячи вакансий, что составляет 17% от общероссийского объема. Немногим отстала столица Подмосковья, обеспечившая занятость 10% всех потенциальных сотрудников отрасли. Значительно меньше возможностей предложено в регионах Дальнего Востока и Северо-Кавказского федерального округа, таких как Дагестан, Алтай, Хакасия и Астрахань, – всего по 0,2% вакансий.

Что касается Северной столицы, Санкт-Петербурга, то здесь число объявлений о поиске фармацевтов увеличилось на четверть относительно предыдущего года и достигло показателя свыше одной тысячи вакансий.

Средняя медианная зарплата для данной категории специалистов в России за четыре первых месяца текущего года зафиксирована на уровне 68,1 тысячи рублей, увеличившись на 6,5 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Однако рост доходов в Петербурге оказался минимальным: предложенная работодателями оплата увеличилась лишь на 1%, составив теперь приблизительно 70,3 тысячи рублей. Максимальная сумма вознаграждения достигает 99,9 тысячи рублей.

Наиболее высокие доходы обещают в Ямало-Ненецком автономном округе (почти 98,5 тысячи рублей), Москве (около 91,3 тысячи рублей), Подмосковье (87 тысяч рублей), Мурманской области (85 тысяч рублей), Хабаровском крае (80 тысяч рублей).

Однако несмотря на достойные зарплаты, профессия фармацевта остается одной из наиболее востребованных специальностей здравоохранения. Среднее соотношение активных кандидатов к каждой открытой позиции в стране равно 1,8 человек, что свидетельствует о нехватке кадров. Особенно остро эта проблема ощущается в Петербурге, где на каждую вакансию приходится всего два с небольшим кандидата. Оптимальным показателем считается минимум пять-восемь претендентов на должность.

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Фото: Piter.TV