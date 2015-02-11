Спрос на травматологов в Петербурге возрос на 33%

Особенно примечательно резкое повышение интереса работодателей Петербурга к специалистам данного профиля (+33% по сравнению с прошлым годом).

Согласно статистике сайта HeadHunter, в первые пять месяцев 2025 года количество открытых вакансий для травматологов-ортопедов в России достигло отметки в 2,3 тыс., продемонстрировав увеличение на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольшее число предложений поступает из столицы страны и Северной столицы, занимающих лидирующие позиции с долей рынка в 16,3% и 8,6%, соответственно. Однако высокий уровень востребованности наблюдается и в менее крупных регионах, среди которых наиболее активно привлекают специалистов Московская область (6,4%), Краснодарский край (4,5%) и Алтайский край (3,7%).

Особенно примечательно резкое повышение интереса работодателей Петербурга к специалистам данного профиля (+33% по сравнению с прошлым годом). По этому показателю столица существенно уступает, демонстрируя лишь умеренный прирост в размере 15%.

Значительный скачок уровня вакансий отмечен также во Владимире (рост в 3,8 раза), Курске (3,6 раза), Республике Коми (3,2 раза), Тюмени (почти втрое) и Калуге (увеличение вдвое).

Средняя зарплата, предлагаемая врачам-травматологам, составляет по стране 96 743 рубля. Однако специалисты некоторых регионов имеют гораздо большие перспективы заработка: Ямало-Ненецкий автономный округ предлагает зарплату до 175 тысяч рублей, такая же сумма доступна в Курганской области, тогда как московские работодатели готовы платить 148 800 рублей. Среди привлекательных предложений также выделяются вакансии в Сахалинской области (139 300 руб.), Республике Коми (130 000 руб.), Якутии (125 000 руб.), Мари-Эле (120 000 руб.), Туве (118 000 руб.), Мурманской и Кировской областях (115 000 руб.).

Ранее мы сообщили о том, что зарплаты в строительном секторе и сфере недвижимости Петербурга выросла на 10%.

Фото: Piter.TV