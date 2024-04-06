Зарплаты в строительном секторе и сфере недвижимости Петербурга выросла на 10%

Средневзвешенное вознаграждение специалистов составило 103 400 рублей.

Зарплаты в строительном секторе и сфере недвижимости Санкт-Петербурга в первые месяцы 2025 года показали рост на 10% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Средневзвешенное вознаграждение специалистов в указанных отраслях составило 103 400 рублей, свидетельствует исследование портала hh.ru, представленное изданием "Ведомости Северо-Запад".

Среди наиболее высокооплачиваемых профессий в рассматриваемом регионе лидируют агенты по продаже недвижимости, чья медиана зарплаты достигла внушительного размера — 219 500 рублей.

Второе место занимает профессия брокера, предлагающая заработок на уровне 200 000 рублей ежемесячно. Замыкают пятерку лидеров главные инженеры проектов с уровнем вознаграждения в 159 900 рублей, управляющие проектами строительства с зарплатой в 150 200 рублей и геодезисты, чей средний оклад остановился на отметке 140 000 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев выступили за сокращенный рабочий день только для женщин.

Фото: Piter.TV