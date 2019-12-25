Большинство петербуржцев выступили за сокращенный рабочий день только для женщин

Разделение мнений оказалось заметнее всего между представителями разных полов.

Сервис SuperJob, занимающийся подбором персонала онлайн уже четверть века и исследованием общественного мнения две декады подряд, провел опрос среди жителей Санкт-Петербурга трудоспособного возраста.

Игорь Антропенко, депутат Госдумы от партии "Единая Россия", предложил уменьшить продолжительность рабочего дня для представительниц прекрасного пола минимум на один час, сохранив при этом заработную плату прежней. Цель данной инициативы — освободить дополнительное время женщинам для домашних обязанностей и семьи.

Большинство участников опроса выразили поддержку предложенной инициативе (65%), подчеркивая необходимость учета семейных обязательств женщин наряду с профессиональной деятельностью. Часть опрошенных высказалась против идеи сокращения рабочей нагрузки исключительно для женщин (21%). Среди аргументов противников идеи звучало требование равенства прав между мужчинами и женщинами ("либо сокращаем всем одинаково, либо вообще никто не сокращает"), а также опасения относительно возможных последствий такой реформы для работодателей ("женщин перестанут трудоустраивать, ведь бизнесу это станет невыгодно").

Разделение мнений оказалось заметнее всего между представителями разных полов: инициатива нашла гораздо больший отклик у женщин (81% поддержки), тогда как мужчины относились к идее скептически (лишь 55% одобрения). Возрастные различия тоже оказали влияние на восприятие предложений депутата: молодые жители города оказались менее благосклонны к идее сокращения рабочего дня (62% поддерживают), в отличие от старших возрастных групп, где поддержка достигла отметки в 67%.

Таким образом, несмотря на преобладание позитивных откликов, значительная доля общества выражает сомнения в целесообразности подобного изменения трудового законодательства.

Ранее мы сообщили о том, что только 22% петербуржцев по-настоящему любят свою работу.

Фото: Pxhere