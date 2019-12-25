Только 22% петербуржцев по-настоящему любят свою работу

Исследование показало, что средний балл удовлетворенности работой по пятибалльной шкале составил 3,6 балла ("нравится / люблю" против "не нравится / не люблю").

Специалисты hh.ru, крупнейшего российского сайта по поиску вакансий, изучили мнение работающих жителей Петербурга о любви к своей профессии и готовности продолжать трудиться на ненавистной должности.

Исследование показало, что средний балл удовлетворенности работой по пятибалльной шкале составил 3,6 балла ("нравится / люблю" против "не нравится / не люблю"). Это немного выше прошлогоднего показателя, равного 3,1 баллу.

За прошедший год число тех, кто поставил своей работе высшую оценку ("5"), выросло почти вдвое — с 10% до 22%, однако увеличилось и количество оценивающих свою занятость посредственно ("3") — с 28% до 37%.

Анализируя данные по возрасту, выяснилось, что чаще всего довольны своим трудом респонденты старшего поколения (старше 55 лет), из которых целых 28% оценили свою деятельность на отлично, в то время как среди молодых специалистов (до 24 лет) таких оказалось лишь 15%. Молодежь преимущественно выбирает среднюю оценку, причем треть опрошенных предпочла именно её.

Что касается желания остаться на неприятной работе, то каждый второй участник исследования (54%) готов продолжить трудиться там, если зарплата устраивает. Наибольшее согласие с таким мнением проявляют рабочие специальности (55%) и транспортные работники (53%). Четверть опрошенных готова остаться, если нет альтернативы трудоустройства. Такие мнения наиболее распространены среди педагогов (39%) и медицинских работников (27%).

Кроме того, большинство участников выразило готовность терпеть нежелательную должность ради хороших коллег (каждый пятый), перспектив карьерного роста (19%), гибкого графика работы (13%) или достойного социального пакета (8%). Лишь около одной пятой части горожан заявили, что никакие условия не заставят их задержаться на любимой работе.

Ранее мы сообщили о том, что число петербуржцев, желающих найти работу к лету, выросло на 25%.

Фото: Piter.TV