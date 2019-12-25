Число петербуржцев, желающих найти работу к лету, выросло на 25%

Особым спросом на смену работы отличаются специалисты автомобильного бизнеса и автосервиса: их активность увеличилась на 70%.

За последние тридцать дней более 564 тыс. жителей Петербурга активизировались на рынке труда, стремясь поменять своё рабочее место. Рост числа желающих трудоустроиться увеличился на 25%, сообщает ресурс по поиску вакансий hh.ru.

Жители Северо-Западного федерального округа проявляют наибольшую заинтересованность в поиске работы. Наиболее активные кандидаты зарегистрированы в Ненецком автономном округе, где количество ищущих работу увеличилось на 70%. Второе место заняла Псковская область, продемонстрировав рост числа резюме на 54%. Замыкает тройку регионов-лидеров Новгородская область, где число вновь зарегистрированных резюме возросло на 48%.

Особым спросом на смену работы отличаются специалисты автомобильного бизнеса и автосервиса: их активность увеличилась на 70%. Наблюдается значительный интерес и среди дефицитных профессий: число резюме от работников строительных специальностей увеличилось на 35%. Желающие перейти на новую должность работники транспортных отраслей (водители, курьеры, логистика и проч.) повысили свою активность на 34%.

Также отмечено заметное стремление сменить место работы среди строителей, охранников, инкассаторов и IT-специалистов: они стали искать вакансии на 25% чаще, особенно в весенне-летний сезон.

Ранее в Петербурге назвали сферы с самыми высокими зарплатами за весну.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Kandinsky 3.1)