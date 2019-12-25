В Петербурге назвали сферы с самыми высокими зарплатами за весну

Несмотря на позитивную тенденцию, довольными своим нынешним уровнем оплаты труда оказались лишь 19% опрошенных петербуржцев.

Специалисты hh.ru исследовали динамику роста заработных плат и отношение петербуржцев к своему текущему уровню доходов. Анализ демонстрирует, что медианная зарплата в Северной столице составляет теперь 84,5 тысячи рублей. За прошедший год работодатели увеличили предлагаемые оклады на 9,7 тысяч рублей. Однако согласно сервису "Банк данных зарплат", только 59% предприятий Петербурга и Ленинградской области успели провести индексацию зарплат сотрудников.

Средний размер повышения составил плюс 10%. Ещё 17,2% организаций намерены пересмотреть доходы персонала в течение ближайших трёх месяцев. Наиболее заметный прирост зарплат зафиксирован в сфере автомобильного бизнеса — увеличение составило 21,9 тысячи рублей, до уровня 121 тысяча рублей. Юристы стали получать на 15 тысяч рублей больше — их зарплата выросла до 86,5 тысячи рублей. Производственная сфера и индустрия фитнеса продемонстрировали рост зарплат на 13 тысяч рублей, достигнув соответственно уровней 100 и 93,7 тысячи рублей. Минимальное годовое повышение отмечено среди IT-специалистов — всего 612 рублей, средняя зарплата осталась на отметке 100 тысяч рублей.

Несмотря на позитивную тенденцию, довольными своим нынешним уровнем оплаты труда оказались лишь 19% опрошенных петербуржцев. Каждый пятый респондент выразил недовольство размером своего заработка и хотел бы его увеличить. Половина участников исследования оценила свою зарплату как удовлетворительную ("тройка"). Значительная доля респондентов затруднилась определить своё мнение относительно размера доходов.

Разделение по профессиям выявляет наибольшее недовольство зарплатой среди маркетологов и специалистов PR-отрасли — 32% представителей этих направлений выразили неудовлетворённость уровнем дохода. Далее следуют представители служб безопасности (22%), производственные рабочие (20%) и IT-специалисты (19%). Наибольшее удовлетворение своими зарплатами испытывают сотрудники транспортной отрасли и логистической сферы (34%), торговли (31%), ресторанного бизнеса (30%) и производственных специальностей (29%).

Ранее мы сообщили о том, что за месяц спрос на работников в сфере общепита в Петербурге вырос на 9%.

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