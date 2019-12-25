За месяц спрос на работников в сфере общепита в Петербурге вырос на 9%

Несмотря на увеличение числа открытых позиций, уровень зарплат для самых популярных профессий не всегда растёт пропорционально количеству предлагаемых вакансий.

Наиболее значительный прирост спроса на рабочую силу в апреле зафиксирован в Петербурге в секторе общественного питания, где работодатели создали на 9% больше вакансий. Второе место занимает сфера безопасности (охрана, сопровождение грузов, инкассаторская деятельность и другие специальности) — здесь рост составил 7%, информирует пресс-служба hh.ru.

За минувший месяц также увеличилось количество предложений трудоустройства для педагогов и специалистов сферы образования — вакансии открылись на 7% чаще. Замыкают пятерку лидеров отрасли фитнес-индустрия и услуги, каждая из которых увеличила предложение на рынке труда на 5%.

Несмотря на увеличение числа открытых позиций, уровень зарплат для самых популярных профессий не всегда растёт пропорционально количеству предлагаемых вакансий. Например, доходы поваров и официантов выросли незначительно — всего на 336 рублей ежемесячно. Однако работники охранных структур и педагоги получили ощутимое повышение окладов — на 1,1 тыс. и 1,3 тыс. рублей соответственно. Наиболее существенный скачок заработных плат произошел в спортивной индустрии (+3,3 тыс. рублей в месяц), медицинских учреждениях и фармацевтах (+3,1 тыс. рублей в месяц) и юридической сфере (+3,1 тыс. рублей в месяц).

Ранее мы сообщили о том, что зарплата петербургских кондитеров и пекарей выросла до 82,1 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV