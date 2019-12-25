Зарплата петербургских кондитеров и пекарей выросла до 82,1 тыс. рублей

Максимальные заработные платы пекари и кондитеры могут получать, трудоустраиваясь в предприятия добывающей промышленности, предлагающие свыше 110 тысяч рублей.

Специалисты портала hh.ru провели исследование рынка труда и установили, как изменилась заработная плата представителей одной из наиболее популярных профессий в Санкт-Петербурге – пекарей и кондитеров.

За первые четыре месяца текущего года число предложений о работе для пекарей и кондитеров увеличилось до 66,7 тысяч. Медианная зарплата российских пекарей составила 64 тысячи рублей, увеличившись на 13,3 тысячи рублей относительно аналогичного периода прошлого года. Однако специалисты Северной столицы могут рассчитывать на более высокий заработок: доходы пекарей и кондитеров Петербурга увеличились на 12,3 тысячи рублей и достигли отметки в 82,1 тысячи рублей.

Примечательно, что рост доходов пекарей опережает аналогичные показатели сотрудников IT-отрасли, где увеличение заработной платы составило менее 600 рублей. Несмотря на то, что средний доход работников IT превышает зарплату пекарей (около 100 тысяч рублей), динамика повышения окладов демонстрирует значительный интерес работодателей к профессии пекаря и кондитера.

По словам Марии Бузуновой, руководителя пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад, количество активных резюме на каждую вакансию пекаря составляет порядка 2,4, тогда как в сфере IT этот показатель достигает десяти кандидатов на одно рабочее место.

Максимальные заработные платы пекари и кондитеры могут получать, трудоустраиваясь в предприятия добывающей промышленности, предлагающие свыше 110 тысяч рублей. Второе место занимают металлурги, готовые предложить специалистам чуть меньше – около 108 тысяч рублей. Третье место занимает промышленность оборудования, предлагающая минимальный доход в размере 90 тысяч рублей.

Однако наибольший спрос на профессионалов данной сферы наблюдается среди компаний розничной торговли, разместивших почти половину всех опубликованных вакансий (более 20 тысяч). Следующими по численности являются организации общественного питания, предложившие ещё около трети позиций (примерно 17 тысяч вакансий).

Помимо указанных отраслей, потребность в услугах пекарей и кондитеров испытывают также строительные фирмы, коммунальные хозяйства, больницы, транспортные компании и другие виды бизнеса.

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