Петербург стал вторым городом в РФ по спросу на акушерок

Несмотря на значительное увеличение количества открытых вакансий, потребность в квалифицированных специалистах остается неудовлетворенной.

По данным hh.ru, в 2025 году российские работодатели разместили около 3,3 тысяч объявлений о поиске акушерок. Наибольший интерес к таким специалистам наблюдается в столице страны — Москве, где доля вакансий составляет целых 16% от общероссийского объема, далее следуют такие регионы, как Санкт-Петербург (около 8%, или более 300 позиций с начала 2025 г.), Подмосковье (7%), Новосибирская область (5%), Краснодарский край (4%), Свердловская и Самарская области, Татарстан (каждый регион обеспечил приблизительно 3% от общего количества).

Среди субъектов, показывающих наибольший рост востребованности акушерок, лидирует Республика Коми, где количество рабочих мест в данной профессии удвоилось практически вдвое — до уровня 2,2 раза выше прошлогоднего показателя за аналогичный период (январь–апрель 2025 против января–апреля 2024). Кроме того, значительный подъем наблюдался в Ставропольском крае (рост +58%), Курской области (+55%) и Архангельской области (+39%).

Несмотря на значительное увеличение количества открытых вакансий, потребность в квалифицированных специалистах остается неудовлетворенной. Так, средняя пропорция резюме к числу предлагаемых должностей в стране оставляет всего 0,9 кандидата на каждую позицию, причем в отдельных регионах соотношение крайне неблагоприятное: даже в Москве, лидере по количеству предложений о трудоустройстве, оно едва достигает отметки в 2,4 резюме на вакансию, что существенно ниже общепринятых норм. Аналогичная картина складывается и в Северной столице, где конкуренция за позиции акушерок ограничена показателем в 1,5 резюме на одну вакансию.

Зарплатные ожидания российских акушерок продолжают расти, однако предложенная заработная плата зачастую отстает от запросов самих работников. Средняя зарплата акушерок в 2025 году достигла 82,2 тыс. рублей, увеличившись на 4% относительно показателей прошлого года, однако разрыв между предложениями работодателей и желаниями сотрудников сохраняется значительным. Если в большинстве регионов предел зарплат для акушерок установлен на уровне ниже ожидаемого, то в ряде территорий уровень оплаты соответствует запросам профессионалов: Москва предлагает среднюю зарплату в размере 135,5 тыс. рублей, в Забайкальском крае — 150 тыс., другие высокие показатели наблюдаются в Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новгородской области, Удмуртии, Мурманской области, Кировской области и Республике Коми (все — по 100 тыс. рублей). Тем временем, самые скромные цифры отмечаются в Алтайском крае (45 тыс. рублей) и Волгоградской области (50 тыс. рублей).

Ранее акушерка из Петербурга рассказала о своей профессии.

Фото: Piter.TV