Акушерка из Петербурга рассказала о своей профессии

Если раньше акушеры руководствовались одним приказом Минздрава, то теперь действуют строгие протоколы и стандарты.

Акушерка высшей категории городской больницы №38 имени Н.А. Семашко Тамара Петровская рассказала изданию "Петербургский дневник" о своей профессии и изменениях в сфере акушерства за последние десятилетия. Она подчеркнула важность личных качеств специалиста — доброту, умение поддерживать женщину, чувствовать её переживания и становиться её союзником. Собственный опыт материнства также оказал влияние на её подход к работе, позволив лучше понимать чувства рожающих женщин.

По словам Петровской, за долгие годы работы существенно изменились требования к профессии. Если раньше акушеры руководствовались одним приказом Минздрава, то теперь действуют строгие протоколы и стандарты. Современные методы ведения родов включают больше оперативных вмешательств, таких как кесарево сечение, и применение вспомогательных технологий, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Дети, рождённые с помощью ЭКО, требуют особого подхода и повышенного внимания со стороны медиков.

Несмотря на трудности, в акушерстве появились позитивные изменения. Например, созданы специализированные школы и курсы подготовки беременных к родам, помогающие будущим мамам справляться с тревогой перед важным событием. Посещение таких занятий способствует снижению стресса и помогает женщине легче перенести роды.

Относительно нового явления — присутствия доул на родах — Петровская высказалась положительно, хотя отметила, что важно выбирать квалифицированных специалистов, имеющих соответствующее образование. Некорректная деятельность некоторых доул может привести к негативным последствиям, нарушив взаимодействие между медицинскими работниками и пациенткой.

Говоря о возрастных особенностях беременности, Петровская выразила мнение, что идеальные сроки для первой беременности — около 23-25 лет, когда женский организм находится в полном расцвете. После 35 лет происходят физиологические изменения, усложняющие течение беременности и снижающие шансы на успешное зачатие. Однако она добавила, что каждая история индивидуальна, и иногда поздняя беременность становится долгожданным подарком судьбы для тех, кто ранее сталкивался с проблемами бесплодия.

Ранее мы сообщили о том, что в мире родился первый ребёнок, зачатый с помощью "автоматизированного ЭКО".

Фото: пресс-служба городской больницы имени Семашко