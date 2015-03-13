Татьяне Булановой потребовалась помощь врачей после концерта в Димитровграде

Певица обратилась к медикам из-за простуды и переутомления. Директор артистки заверил, что гастрольный график остается в силе.

После выступления в Димитровграде Ульяновской области Татьяне Булановой вызвали врача. Певица опубликовала в социальных сетях снимок, на котором запечатлена рука с капельницей, что вызвало обеспокоенность поклонников, пишет КП-Петербург.

Как пояснил директор артистки Сергей Хрусталев, причиной обращения к медикам стали простуда и накопившаяся усталость от интенсивного гастрольного графика. Он подчеркнул, что состояние певицы не вызывает серьезных опасений, а капельница носила профилактический характер. По словам руководителя, отмены концертов не планируется — в тот же день Буланова выступила в Пензе.

В последнее время количество выступлений исполнительницы значительно возросло на фоне ее новой волны популярности. График включает практически ежедневные концерты с переездами между городами. В ближайших планах артистки — выступления в Волгограде, Астрахани, Махачкале, Владикавказе и других населенных пунктах. Первая пауза в туре намечена только на 14 апреля.

Позднее сама Буланова вышла на связь с поклонниками и сообщила, что чувствует себя хорошо.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова