Татьяна Буланова готова стать бабушкой

Она выбирает квартиру для разъезда с сыновьями.

Татьяна Буланова одобрила девушку младшего сына и подтвердила планы купить ему квартиру. Об этом сообщает КП-Петербург.

Татьяна Буланова, несмотря на плотный гастрольный график в конце года, активно занимается бытовыми вопросами и рассматривает покупку квартиры для разъезда со своими взрослеющими сыновьями. Артистка рассказала об этом за кулисами концерта "Звезды Дорожного радио" в Санкт-Петербурге.

Буланова отметила, что находится в процессе оформления ипотеки, поскольку хочет, чтобы сыновья жили отдельно. Она подчеркнула, что уже дважды выплачивала ипотеку и не испытывает опасений перед новым кредитом. Рассматриваемое жильё находится в новостройке на стадии строительства, недалеко от её квартиры на Васильевском острове.

У певицы двое сыновей: 32-летний Александр, работающий бариста, и 18-летний Никита, который в этом году окончил школу и поступил в университет на IT-специальность. Оба сына пока живут с ней, что и стало причиной решения приобрести ещё одну квартиру. Недавно Никита познакомил певицу со своей девушкой Агатой, школьницей. Буланова подчеркнула, что хорошо относится к обеим спутницам своих сыновей. "Я за настоящую любовь и искренние чувства. Неважно, ранний или поздний брак", — сказала артистка.

Буланова уточнила, что в вопросе покупки жилья ей не помогают бывшие мужья, и решение о разъезде — полностью её инициатива.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова