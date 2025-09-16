Петербургская пенсионерка зажгла на Невском под Билана

В центре Петербурга на Невском проспекте пенсионерка устроила зажигательный танец с уличным артистом под песню Димы Билана. Видео с выступлением разлетелось по соцсетям и набрало более 3 миллионов просмотров. Танец заметил и сам исполнитель, опубликовав видео в своём Instagram*.

"Весна идет, весне — дорогу!" — в центре Петербурга гуляющим наконец не надо прятаться от дождя, ветра и холодов. А потепление природы добавляет свободы. Одна из горожанок старшего поколения решила показать класс молодым, элегантно и вполне профессионально станцевав страстный танец с уличным артистом под Диму Билана.

Прохожие наблюдали за разыгравшейся сценкой с улыбкой и любопытством, снимая её на телефоны. Всё же нелегко привыкнуть к мысли, что поколение нынешних бабушек — это уже те, на чью молодость пришлись хиты ABBA, Pink Floyd, Led Zeppelin и Deep Purple, а их ровесницы за океаном "зажигали" на Вудстоке. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и набрал почти 3 миллиона просмотров. Его заметил и сам Билан — артист добавил видео себе в сторис. Пользователи Сети восхищаются энергией и драйвом женщины, называя её "звездой Невского" и "примером для молодёжи".

Видео: Instagram*/Дима Билан

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена на территории России