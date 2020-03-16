Пенсионерка из Петербурга, ставшая звездой соцсетей, хочет в подтанцовку к Билану

71-летняя пенсионерка Ольга Богачева, ставшая звездой соцсетей благодаря своим танцам на Невском проспекте, рассказала "КП-Петербург" о своей жизни и увлечениях. Она активно танцует под песни Димы Билана и других известных исполнителей, а ее видео собирают миллионы просмотров.

Ольга Владимировна, родом из Смоленской области, в детстве училась бальным танцам и в дальнейшем работала учителем географии и биологии. Несмотря на трудности, связанные с семейной жизнью и здоровьем, она сохраняет позитивный настрой и считает, что из нее "прет радость". Ольга Владимировна также поделилась, что недавно вышла замуж за шахтера из Донецка, который моложе ее на 18 лет. В планах у нее — продолжить обучение и, возможно, устроиться на работу в Донецке.

Ольга Владимировна также отметила, что ее цель — дарить людям позитив и делиться энергией с окружающими. Пенсионерка не исключает возможность выступить с уличным танцором Максимом Игнатьевым на концерте Димы Билана, если их пригласят.

