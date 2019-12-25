На Московском вокзале задержали женщину-мошенницу

Пенсионерка обманула двоих на Московском вокзале.

Транспортные полицейские задержали на Московском вокзале Петербурга женщину, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для разбирательства стало заявление 42-летнего мужчины. Он рассказал, что неизвестная попросила у него 3,5 тысячи рублей на покупку билета до Петрозаводска. Незнакомка пообещала вернуть деньги переводом на карту, но после получения средств скрылась.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 65-летняя женщина. В процессе расследования выяснилось, что в тот же день она обманула еще одного пассажира, выманив у него 6 тысяч рублей под аналогичным предлогом.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит до двух лет лишения свободы. До суда фигурантка будет находиться под подпиской о невыезде.

