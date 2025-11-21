Для петербуржцев "серебряного" возраста провели урок по танцам

Под руководством инструктора горожане освоили вальс, фокстрот, сальсу, ча-ча-ча, румбу, латину и другие танцы.

В Петербурге для местных жителей "серебряного" возраста провели открытый урок по танцам. Мероприятие состоялось в спортивном центре "Физкультура и здоровье" Московского района, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 11 марта.

Под руководством инструктора горожане освоили вальс, фокстрот, сальсу, ча-ча-ча, румбу, латину и другие танцы. Уровень подготовки не имел значения. Далее ожидаются бесплатные занятия.

Конечно, активный образ жизни – это в том числе танцы, это музыка, здесь нет ни границ, ни возраста, ни каких-то других ограничений. Александра Захарова, первый заместитель главы администрации Московского района

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам автоматически продлят сертификаты "Серебряный возраст". Их оформили свыше 28 тыс. горожан, номинал составляет 1,5 тыс. рублей на музеи.

