Действующий чемпион петербургского "Алмаз-Антея" обыграл минское Динамо

Петербургские команды "Алмаз-Антей" и "Зенит" одержали уверенные победы над соперниками из Беларуси и Мексики.

В Петербурге стартовал восьмой розыгрыш международного футбольного Кубка Льва Бурчалкина для игроков не старше 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Санкт-Петербурга. Соревнования начались в Невском районе города.

Петербургские команды взяли удачный старт на домашнем поле. Действующий чемпион "Алмаз-Антей" обыграл минское "Динамо" со счётом 2:0. "Зенит" уверенно победил мексиканский "Крус Асуль" со счётом 7:0. В турнире также участвуют аргентинский "Сан-Лоренсо", бразильский "Палмейрас", турецкий "Фенербахче" и сербская "Црвена Звезда".

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков направил приветствие участникам. Он отметил, что турнир является данью памяти выдающемуся советскому футболисту Льву Ивановичу Бурчалкину, чье имя навсегда вписано в историю отечественного футбола. Дюков подчеркнул, что РФС придает первостепенное значение развитию детско-юношеского футбола, а подобные турниры являются живым воплощением этой работы.

В церемонии открытия принял участие президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он назвал турнир праздником для города и поблагодарил организаторов за сохранение памяти великих игроков "Зенита". Кубок Льва Бурчалкина проводится с 2016 года при поддержке Концерна ВКО "Алмаз-Антей" и Федерации футбола Санкт-Петербурга. Турнир направлен на развитие детско-юношеского футбола и международного спортивного сотрудничества.

