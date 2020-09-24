Петербург назвали ключом к победе России в технологической гонке

Эксперт считает, что при снижении бюрократии Петербург станет лидером технологического развития страны.

Россия может занять ведущие позиции в мировой технологической гонке XXI века, если создаст более благоприятные условия для специалистов из Санкт-Петербурга. Такое мнение выразил директор центра "Карьера" РАНХиГС Санкт-Петербург Андрей Зарецкий в рамках мероприятий ко Дню космонавтики.

По его оценке, ключевым фактором успеха должно стать сокращение бюрократической нагрузки, которая мешает развитию инженерных и научных проектов. Эксперт считает, что именно свобода действий и доступ к долгосрочному финансированию способны ускорить технологический прогресс.

Он выделил несколько приоритетных направлений, которые могут стать основой технологического роста страны: развитие космических систем нового поколения, включая спутниковые проекты и перспективные виды космической тяги; внедрение искусственного интеллекта для управления критической инфраструктурой, в том числе энергетикой и транспортом; развитие отечественной микроэлектроники и новых материалов; а также биотехнологии, ориентированные на условия Севера и фармацевтическую отрасль.

Зарецкий отметил, что Санкт-Петербург уже формируется как крупный научно-технологический центр. По его словам, университеты ИТМО и Политех становятся площадками для создания прототипов по заказам крупных государственных корпораций, а город одним из первых начал внедрять системы управления городскими сервисами и транспортом на базе искусственного интеллекта.

