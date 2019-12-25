Свыше 80 программ профессионального обучения и переподготовки доступны петербуржцам

Главная задача программ заключается в увеличении конкурентоспособности участников на рынке труда и обеспечении кадрового резерва для разных отраслей экономики мегаполиса.

Петербуржцы имеют возможность абсолютно бесплатно овладеть новой профессией либо усовершенствовать имеющиеся компетенции благодаря Центру занятости населения. Здесь предлагается свыше восьми десятков специализированных учебных программ, направленных на профессиональное образование и переквалификацию. Об этом официально заявили представители городского Комитета по труду и занятости.

Главная задача программ заключается в увеличении конкурентоспособности участников на рынке труда и обеспечении кадрового резерва для разных отраслей экономики мегаполиса. Только за первые месяцы 2026 года заинтересованность в бесплатных курсах проявили более восьмисот петербуржцев, причем треть заявителей составили молодые матери, находящиеся в декретном отпуске, а десять процентов приходятся на возрастную категорию старше пятидесяти лет.

Среди соискателей востребованность сохраняют традиционные рабочие профессии, такие как слесарь, механик или сварщик, однако чаще предпочтения отдают направлениям, связанным с транспортом и современными технологиями. Наибольшее количество желающих стремятся изучить сферу информационных технологий, менеджмент туристической отрасли, торговлю, включая электронные площадки, общественное питание, обработку больших объемов данных, бухгалтерию, логистику и управление человеческими ресурсами. Данные сферы предоставляют наилучшие шансы на быстрое трудоустройство с достойной оплатой труда вплоть до ста восьмидесяти тысяч рублей.

Светлана Завертнева, возглавляющая отдел профессионального обучения центра занятости, подчеркнула успешность реализации программ обучения: "Прошедшие курсы граждане демонстрируют высокую эффективность, почти 75% успешно находят работу после окончания учебы. Важно отметить, что скорость нахождения подходящей вакансии сократилась практически вдвое, что существенно облегчает возвращение людей на рынок труда".

Право воспользоваться образовательными услугами предоставляется следующим категориям граждан: зарегистрированным безработным, лицам старше пятидесяти лет, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, молодым специалистам, представителям слабозащищённых групп, включая инвалидов, а также участникам специальных военных операций и членам их семей. Для последних предусмотрены специальные условия, в частности, расширение перечня профессий дополнительно на 13 позиций.

Образовательные программы составляются с учётом реальной потребности предприятий Санкт-Петербурга в квалифицированных специалистах, обеспечивая максимальную востребованность полученных компетенций работодателями. Перед началом курса кандидаты проходят консультацию специалиста службы занятости, который рекомендует подходящий вариант, способствующий повышению шансов успешного устройства на работу.

Курсы организованы как очно, так и удалённо, с применением современных методов дистанционного обучения. Их продолжительность начинается от сорока академических часов, а по итогу участники получают дипломы, сертификаты или свидетельство установленного образца.

Перечень образовательных программ постоянно расширяется. Узнать дополнительную информацию возможно, обратившись в кадровые центры или позвонив по номеру телефона справочной службы: 8 (812) 320-06-52.

