Петербуржцам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии руководителей

Специалисты платформы по подбору персонала hh.ru проанализировали предложения работодателей для управленческих позиций в Петербурге и выявили наиболее высокооплачиваемые должности. С января текущего года размещено свыше 1,6 тысячи предложений для менеджеров высшего и среднего звеньев. В четырёх процентах объявлений работодатели указывают заработную плату на уровне 300 тысяч рублей.

Самыми прибыльными оказались вакансии руководителей департаментов разработки программного обеспечения в IT-компаниях, чья медиальная оплата труда составила в январе 300 тысяч рублей.

Второе место занимает позиция генерального и исполнительного директора с оплатой в 230 тысяч рублей. Замыкают тройку коммерческих директоров с медианной зарплатой в 214 тысяч рублей.

Кроме того, в десятку лучших по оплате труда попали вакансии маркетологов-директоров и PR-менеджеров (по 200 тысяч рублей), директоров информационных технологий и финансовых управляющих (также по 200 тысяч рублей), технических руководителей предприятий (180 тысяч рублей), операционных директоров (175 тысяч рублей), HR-директоров и начальников аналитических служб (по 160 тысяч рублей).

Фото: Pxhere