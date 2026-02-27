Эксперты выяснили, в какой сезон личная продуктивность россиян находится на пике

Психологи уверяют, что посещение офиса — пусть даже вынужденное — способно поднять рабочую эффективность.

Многие воспринимают зиму как унылый период хандры и мрака, а лето — как время отдыха и тепла, идеально подходящее для расслабления. "Вечерний Санкт-Петербург" выяснил, когда же наступает пик личной эффективности, и что делать, если ваша продуктивность остаётся низкой независимо от поры года.

Представление о том, что тёплые дни вдохновляют на эффективную работу, кажется весьма привлекательным: солнечная погода будто заряжает энергией, делая вас яркой звездой офиса. Однако реальность показывает обратное. Статистика сервиса Superjob свидетельствует, что самые продуктивные россияне демонстрируют наилучшие результаты именно зимой — период, традиционно считающийся неблагоприятным. Этому сезону отдают предпочтение 16% опрошенных, весной продуктивными чувствуют себя 14%, летом — 13%, осенью — 11%. Четверть респондентов вообще затруднились выбрать любимый сезон для трудовой активности, вероятно потому, что эффективно работают круглый год.

Удалёнщики солидарны с результатами общего опроса: среди работающих из дома 20% также выбрали зимние месяцы как лучшее время для продуктивной работы.

Это подтверждают и другие сервисы. Например, исследование портала "Работа.ру" показало, что 4% респондентов жалуются на потерю продуктивности из-за летнего зноя. Однако тут же появляется парадокс: ещё четверть опрошенных утверждают, что летом на них ложится большая рабочая нагрузка. Причина проста: в ряде отраслей лето является горячим периодом, когда сотрудники вынуждены забыть о собственном отдыхе ради достижения высоких результатов. Ярким примером служат работники туристической индустрии, гостиничного сектора и ресторанного бизнеса в Петербурге, где летний сезон приносит гораздо большую прибыль, чем холодное время года.

Напротив, в промышленности картина выглядит иначе. Многие предприятия испытывают всплеск заказов именно в преддверии праздников, особенно накануне Нового года, Дня защитника Отечества и Пасхи. Руководство Императорского фарфорового завода подчёркивает, что завод функционирует в соответствии с утверждённым графиком, но периодически вводит коррективы в производственные планы, исходя из потребностей ритейлеров и корпоративных клиентов. Дополнительные заказы выполняют привлечённые временные рабочие, так что основным сотрудникам не приходится работать сверхурочно.

Таким образом, в большинстве офисных профессий продуктивность действительно возрастает зимой, и этому способствует психологический фактор выхода из зоны комфорта, связанный с необходимостью посещать рабочее место ежедневно.

Психологи уверяют, что посещение офиса — пусть даже вынужденное — способно поднять рабочую эффективность. Дело в том, что выходя из дому и оказываясь среди коллег, работник получает минимальные дозы социальной активности, создающей положительный эффект. Важно помнить, что первое движение порождает второе: задача первого шага состоит в том, чтобы разорвать порочную цепь негативного поведения, характерную для холодного времени года ("депрессия → апатия → изоляция → усиление депрессии"). Даже небольшие шаги, вроде похода в магазин или телефонного звонка другу, способны улучшить эмоциональное состояние.

Именно в этом контексте полезно воспринимать ежедневную необходимость ходить на работу как своеобразную психотерапию. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов выразил уверенность, что труд необходим каждому человеку, независимо от возраста. Работа помогает почувствовать собственную нужность обществу и стимулирует чувство принадлежности к общему делу.

