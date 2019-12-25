Петербуржцы перечислили самые недооцененные профессии

Интересно отметить различия мнений между мужчинами и женщинами.

Согласно результатам опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активных россиян, большинство граждан убеждены, что в нашей стране значительно недооценён труд специалистов в областях образования, медицины, промышленного производства и строительной отрасли.

Почти треть жителей Петербурга (27%) указывают на недостаточную оплату труда педагогов и воспитателей, тогда как 16% называют необоснованно низкой заработную плату врачей, медсестёр и фельдшеров.

Каждый десятый респондент подчёркивает необходимость повышения доходов квалифицированных работников предприятий и строительных площадок. Ещё 7% выступают за увеличение зарплат сотрудникам коммунальных служб — дворникам и уборщикам. Двое из ста опрошенных отмечают незначительность вознаграждения инженерам, а пять процентов требуют улучшения условий оплаты труда продавцам и кассирам. 3% жалуются на недооценённость бухгалтерских должностей, а аналогичное количество утверждает, что фактически недооцениваются абсолютно все профессии. Только 2% упомянули низкий уровень зарплат сотрудников бюджетной сферы.

Интересно отметить различия мнений между мужчинами и женщинами. Мужчины чаще обращали внимание на проблемы с зарплатами рабочих специальностей и инженерно-технического персонала, женщины же часто подчеркивали необходимость повышения дохода учителям, медицинским работникам, продавцам и бухгалтерам.

Фото: Piter.TV