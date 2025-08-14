Петербуржцам рассказали, кого и по какой причине могут не взять на работу

Специалисты по подбору персонала утверждают, что возрастной фактор играет значительную роль.

Газета "Вечерний Санкт-Петербург" провела исследование, выяснив, насколько реально существующие ограничения и мифы о дискриминации при найме сотрудников.

Официально искать работника "моложе 30 лет" или предпочтение молодым девушкам недопустимо законом, поскольку Трудовой кодекс РФ прямо запрещает ограничение прав работников или предоставление преимуществ на основании возраста, пола, расовой принадлежности, религии, состояния здоровья и многих других факторов.

Но факты показывают, что дискриминация по возрасту ("эйджизм") всё же встречается, хотя формально указывать требования по возрасту в объявлениях о вакансиях запрещено. Работодатель, нарушивший данное правило, рискует получить штраф от 500 до 1000 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 рублей для руководителей и от 10 000 до 15 000 рублей для организаций.

Специалисты по подбору персонала утверждают, что возрастной фактор играет значительную роль: считается, что с годами способность учиться новым технологиям ухудшается, адаптация к современной культуре затрудняется, и пожилые работники требуют больше времени на обучение. Тем не менее в законодательстве чётко прописано, что указывать конкретные возрастные предпочтения в вакансиях незаконно.

Работодатели вынуждены маскировать нежелательные формулировки в описаниях вакансий, чтобы избежать штрафов. Например, сервис hh.ru внимательно следит за такими нарушениями и немедленно удаляет вакансии, содержащие признаки дискриминации.

Отдельно стоит сказать о ситуациях, когда некоторые должности юридически закрыты для женщин. Список профессий, запрещённых женщинам, охватывает более сотни позиций, большинство из которых связаны с тяжёлой физической нагрузкой, работой на вредных производствах или в опасных условиях. Например, женщины не допускаются к профессиям, связанным с поднятием тяжестей, поскольку максимальное разрешенное значение веса груза, поднимаемого женщинами, составляет всего 10 килограммов.

Тем не менее закон предусматривает исключения и возможности выбора профессий внутри отраслей, традиционно считаемых мужскими. Женщины успешно работают на предприятиях химической, металлургической, машиностроительной, строительной и пищевой промышленности, выполняя обязанности, не связанные с физическим трудом.

Таким образом, закон создаёт преграды для откровенной дискриминации, однако практика показывает, что скрытые формы предвзятого отношения сохраняются, влияя на процесс подбора кадров и карьерные шансы соискателей.

Фото: Piter.TV