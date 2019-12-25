Петербуржцам перечислили февральские вакансии с зарплатой от 250 тыс. рублей

Самыми востребованными оказались профессии в сфере здравоохранения, производства, строительства, торговли, информационных технологий, а также рабочие специальности и водители.

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование рынка труда в крупных российских городах и выделил наиболее перспективные вакансии за февраль.

Самыми востребованными оказались профессии в сфере здравоохранения, производства, строительства, торговли, информационных технологий, а также рабочие специальности и водители. Среди городов, предлагающих высокие зарплаты врачам, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь и Челябинск.

Водители могут рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей в месяц в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске и Омске. Рабочие высокой квалификации также могут получать больше 150 тысяч рублей в месяц в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре и Омске.

Кроме того, среди интересных предложений выделяются позиции: начальник производственного подразделения в Москве, управляющий директор фитнес-клуба в Санкт-Петербурге, главный инженер в Волгограде, главный юрист в Екатеринбурге, руководитель отдела продаж в Казани, главный врач стоматологической клиники в Красноярске, руководитель отдела супермаркета в Новосибирске, главный проектировщик в Ростове-на-Дону и руководитель отдела продаж в Самаре.

