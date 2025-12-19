Рекрутеры из Петербурга рассказали, как часто допустимо менять работу

По мнению 42% респондентов, частые перемещения на новые должности каждые шесть месяцев выглядят подозрительно, а 34% настораживает смена работодателя чаще раза в год.

Отсутствие трудовой занятости сроком более года вызывает сомнения у 40% кадровиков, если этому не предшествовали веские причины. Такое мнение высказали респонденты опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали специалисты кадровых служб и лица трудоспособного возраста.

Какие интервалы между сменой рабочих мест воспринимаются негативно представителями HR-служб? По мнению 42% респондентов, частые перемещения на новые должности каждые шесть месяцев выглядят подозрительно, а 34% настораживает смена работодателя чаще раза в год. Что касается длительности перерыва в профессиональной деятельности, то большинство руководителей (43%) ставят под сомнение квалификацию кандидата, если он оставался безработным дольше года без серьезных оснований.

Каждый десятый представитель отдела персонала утверждает, что частота смены рабочего места не играет решающей роли при приеме на работу, а треть работодателей вообще не придает значения таким интервалам в резюме.

Экономически активное население разделяется следующим образом: половина респондентов убеждена, что смену работы следует совершать исходя из обстоятельств (56%), 17% рекомендуют редко покидать рабочие места, а 10% полагают, что идеальный цикл обновления карьеры составляет пять лет.

Молодежь из поколения Z преимущественно склонна полагать, что уход с текущего места работы целесообразен тогда, когда возникает такая необходимость, или же рекомендует обновлять рабочую среду каждые три года (каждый девятый представитель).

Анализ результатов показывает, что работники с высоким уровнем заработка демонстрируют иной подход к построению карьеры: жители Петербурга с заработком от 150 тысяч рублей меньше остальных склонны придерживаться мнения о минимальной частоте увольнения и чаще поддерживают идею регулярных изменений рабочих мест каждые 3 или 5 лет.

Ранее петербургские рекрутеры оценили важность онлайн-собеседований.

Фото: Piter.TV