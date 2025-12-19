Петербургские рекрутеры оценили важность онлайн-собеседований

Наиболее благоприятная перспектива попасть на работу сразу после онлайн-интервью открывается перед бухгалтерами, операторами колл-центров и логистами.

Сервис по поиску работы Superjob провел исследование, направленное на изучение отношения работодателей к удаленному подбору персонала. Участниками опроса стали работодатели и офисные работники различных компаний.

Выяснилось, что большинство кадровиков Петербурга (61%) предпочитают лично встречаться с кандидатами перед принятием решения о трудоустройстве, несмотря на успешное прохождение ими всех этапов дистанционного отбора. Лишь треть представителей отдела кадров допускают возможность предложить должность кандидату исключительно на основании результатов видеособеседования.

Однако ситуация постепенно меняется: специалисты, работающие в офисах, отмечают рост числа сотрудников, поступивших на работу без личного визита в компанию после успешного онлайн-взаимодействия. Число таких работников превысило количество тех, кто прошел итоговую личную встречу перед зачислением в штат (соответственно 44% против 32%). Женщины чаще устраиваются на работу непосредственно после виртуальных встреч, тогда как мужчины примерно одинаково часто проходят оба варианта собеседования — и дистанционное, и личное.

Наиболее благоприятная перспектива попасть на работу сразу после онлайн-интервью открывается перед бухгалтерами, операторами колл-центров и логистами. Для руководящих должностей, продавцов, администраторов и самих рекрутеров сохраняется практика личной встречи после видеообщения, поскольку наличие живого контакта представляется важным фактором для принятия окончательного решения.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев не готовы согласиться на зарплату в конверте.

Фото: Piter.TV