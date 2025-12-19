Большинство петербуржцев не готовы согласиться на зарплату в конверте

Работодатели легче находят понимание среди лиц старшего возраста.

Большинство экономически активных петербуржцев негативно относятся к использованию нелегальных способов устройства на работу. Исследование проводилось сервисом по поиску работы SuperJob среди трудоспособного населения города.

Около 41% респондентов заявили категорическое несогласие работать по неофициальной схеме или получать "серую" зарплату. Чуть менее трети опрошенных (34%) допускают возможность подобного варианта трудоустройства.

Среди мужчин заметно большее стремление к негласным выплатам зарплаты, нежели среди женщин (соответственно 39% и 29%). Женщинам важнее официальное оформление согласно Трудовому кодексу РФ, причем такую позицию занимают почти половина представительниц прекрасного пола (47%).

Работодатели легче находят понимание среди лиц старшего возраста: горожане старше 45 лет охотнее воспринимают идею получения дохода наличными ("конверт") — такое согласие выражено 39%. Молодежь до 35 лет предпочитает официальные отношения с работодателями, доля потенциальных сторонников неофициальных выплат среди них едва достигает 31%.

Высшее образование тоже сказывается на отношении к "теневым" схемам: люди с дипломом вуза куда реже идут на риск, предпочитая прозрачные финансовые взаимоотношения с предприятием.

Фото: Pxhere