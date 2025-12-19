Петербуржцы назвали желаемый уровень МРОТ

Рейтинг городов с наибольшими пожеланиями относительно уровня МРОТ возглавила столица.

Наиболее высокие требования к минимальной оплате труда (МРОТ) предъявляют жители Москвы, Петербурга, Хабаровска, Казани и Владивостока, тогда как наиболее низкие показатели отмечены среди жителей Кирова, Волгограда и Пензы. Эти данные получены в результате опроса представителей трудоспособного населения крупных городов, проведенного сервисом SuperJob.

МРОТ с начала 2026 года официально установлен на отметке 27 093 рубля. Между тем регионы вправе устанавливать собственный региональный МРОТ выше федеральной ставки: например, в Москве этот показатель составляет 39 730 рублей, а в Петербурге — 31 250 рублей. Тем не менее сами горожане оценивают указанные уровни как недостаточные.

Рейтинг городов с наибольшими пожеланиями относительно уровня МРОТ возглавила столица — Москва, где респонденты назвали справедливым уровнем зарплаты минимум 63 100 рублей. Второе место занял Санкт-Петербург с показателем 59 200 рублей, третье — Хабаровск с ожидаемым размером 58 300 рублей. Далее идут Казань и Владивосток с показателями 55 800 и 55 500 рублей соответственно.

Кроме того, достаточно высокими оказались ожидания жителей Махачкалы (54 900 руб.) и Тюмени (54 700 руб.). Жители Краснодара и Красноярска рассчитывают получать примерно одинаковую сумму — по 54 600 рублей ежемесячно, Екатеринбург назвал цифру 54 400 рублей, а Набережные Челны — 54 200 рублей.

Самыми низкими ожиданиями отличаются жители Кирова (48 800 рублей), Волгограда (49 400 рублей) и Пензы (49 900 рублей).

Также отмечено увеличение требований к размеру МРОТ за последний год: наиболее заметный рост произошел в Нижнем Новгороде (+5,8 %), Липецке и Ижевске (+4,6 % каждый), а также в Астрахани (+3,8 %). В Москве средний показатель вырос на 2,1 %, в Петербурге — на 1,2 %.

Ранее мы сообщили о том, что работодатели Петербурга нашли лазейку, чтобы не платить сотрудникам зарплату.

Фото: Piter.TV