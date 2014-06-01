Работодатели Петербурга нашли лазейку, чтобы не платить сотрудникам зарплату

Управляющие компании и товарищества собственников не намерены повышать зарплату своим сотрудникам.

Пятьдесят петербургских компаний подали официальные отказы от повышения минимальной заработной платы сотрудников до уровня регионального МРОТ. Об этом сообщает "ДП".

Большинство организаций, отказавшихся от повышения, представляют сферу жилищно-коммунального хозяйства. Это управляющие компании и товарищества собственников жилья. В перечень также включены некоммерческие организации социальной направленности.

Работодатели мотивировали свои решения тяжелым финансовым положением и высокими расходами на содержание персонала. Согласно действующему законодательству, компании имеют право на такой отказ при условии подачи соответствующего мотивированного заявления в уполномоченный орган.

Крайний срок подачи заявлений установлен на 15 января. Как отметил советник юридической компании "IMPRAVO" Михаил Герман, прямая ответственность за отказ от присоединения к региональному соглашению не предусмотрена. При этом организации не исключают проведение плановых проверок со стороны государственных надзорных органов.

Фото: Piter.TV