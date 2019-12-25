Зарплата петербургских водителей и курьеров под Новый год может достигнуть 270 тыс. рублей

Возможность дополнительного заработка заинтересовала значительную часть горожан: около 38% готовы устроиться на временные подработки, еще 20% размышляют над таким вариантом.

До наступления новогодних праздников жители Петербурга получат шанс дополнительно заработать до 270 тысяч рублей. Возможность дополнительного заработка заинтересовала значительную часть горожан: около 38% готовы устроиться на временные подработки, еще 20% размышляют над таким вариантом. Об этом информирует "Деловой Петербург" со ссылкой на опрос, проведенный сервисами по подбору персонала.

Самыми востребованными направлениями для временной занятости стали доставка заказов, таксоперевозки и перевозка пассажиров — такую деятельность планируют выбрать около 17% респондентов. Ещё 13% рассматривают варианты занятости на складах и в логистике, а около 11% предпочитают сферу розничных продаж.

Средний ожидаемый заработок варьируется в пределах 30 тысяч рублей. Наиболее выгодные условия предлагают работодатели водителей — зарплата колеблется от 131,5 тысячи до 248 тысяч рублей. Курьеры могут рассчитывать на оплату от 119,8 тысячи до 240,6 тысячи рублей. Разнорабочие зарабатывают от 45,5 тысячи до 272 тысяч рублей, работники упаковки и комплектации — от 65,3 тысячи до 155 тысяч рублей. Зарплата официантов и барменов находится в диапазоне от 38 тысяч до 152 тысяч рублей.

Фото: Unsplash (Rowan Freeman)