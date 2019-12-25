Траты петербуржцев на концерты возросли в 2025 году

Стоимость среднего билета на концерты поднялась на 18%, достигнув отметки в 3,5 тысячи рублей.

Концертная деятельность в Петербурге в 2025 году продемонстрировала уверенный рост как по числу зрителей, так и по объему выручки. Аналитики OKS Labs совместно с билетными операторами констатируют, что петербургская сцена уже второй год подряд демонстрирует превышение докризисных показателей.

В сравнении с предыдущим сезоном музыкальный рынок Северной столицы показал впечатляющий рост: доходность повысилось на 60%, количество проданных билетов увеличилось на 36%. Этому способствовали активные гастрольные туры отечественных исполнителей, крупные фестивали и возрождение интереса публики к известным артистам девяностых и нулевых годов.

Стоимость среднего билета на концерты поднялась на 18%, достигнув отметки в 3,5 тысячи рублей. Такой рост объясняется общим уровнем инфляции и увеличением себестоимости мероприятий, вызванным подорожанием аренды помещений и аппаратуры. Вместе с тем эксперты утверждают, что повышаются и качественные характеристики шоу-программ: улучшается техническое оснащение, повышается зрелищность выступлений и эффекты.

Самые успешные коммерческие проекты года возглавляли стадионные выступления известных российских музыкантов, таких как Егор Крид, Баста, группа "Руки Вверх!" и Дима Билан. Стоимость билетов на их концерты колебалась в диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей, отдельные эксклюзивные билеты могли достигать суммы от 5 до 7 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал вторым по популярности направлением для отдыха на новогодние праздники.

Фото: Pxhere