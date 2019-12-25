Петербург стал вторым по популярности направлением для отдыха на новогодние праздники

Возросла тенденция путешествий в город на Неве вдвоём: пары составляют 56% от общего числа забронированных мест.

Петербург занял второе место по привлекательности среди направлений зимнего отдыха, уступив лидерство только Москве. По данным сервиса бронирования путешествий "Островок", популярность поездок в Северную столицу в период зимних каникул (с 27 декабря по 11 января) возросла на 5% по сравнению с предыдущим годом. Среднерыночная стоимость размещения в гостиницах и апартаментах составила 6900 рублей за ночь.

Возросла тенденция путешествий в город на Неве вдвоём: пары составляют 56% от общего числа забронированных мест. Следующими по численности являются семейные путешествия с детьми (20%), индивидуальные туристические поездки (15%) и группы численностью от трёх человек (9%).

Гости Петербурга выбирают разнообразные виды жилья при планировании путешествия: наибольшей популярностью пользуются недорогие отели без классификации (25% всех заказов), квартиры-апартаменты (21%), четырёхзвёздочные отели (19%) и гостиницы средней категории с тремя звездами (15%). Менее востребованными оказались гостевые дома (9%), пятизвёздочные люкс-отели (7%), объекты первой-второй категорий (3%) и экономичные варианты вроде хостелов (всего 1%).

Фото: Piter.TV